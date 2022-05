VELOVEILIG. Koksijde is best scorende gemeente in onze provincie: “We fietsen verder op ingeslagen weg”

Ieper, Veurne, De Panne Mohsen Zagheden ruilt respijt­huis Villa Rozerood in voor wzc in Bulskamp: “Het verschil maken in het leven van ouderen en hun familie”

Ieperling Mohsen Zagheden (40) was zeven jaar directeur van het respijthuis Villa Rozerood in De Panne waar zwaar zieke kinderen en hun familie even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Maandag start hij zijn nieuwe loopbaan als hoofd van het woonzorgcentrum Sint-Anna in Bulskamp.

