Vandalen slaan opnieuw toe op strand van Koksijde: acht cabines opengebroken

Koksijde/De Panne Ziekenwa­gen zwaar beschadigd na hevige botsing in Koksijde: alweer opdoffer voor Brandweer Westhoek

21 juli In de Robert Vandammestraat in Koksijde is dinsdag iets voor het middaguur een ongeval gebeurd tussen een personenwagen en een ziekenwagen. Die laatste was prioritair onderweg van De Panne naar Sint-Idesbald voor een interventie, maar werd plots geconfronteerd met een voertuig dat stopte en wou inslaan op de parking van de Hypermarkt Carrefour. Het is het tweede ongeval met een ziekenwagen van Brandweer Westhoek in korte tijd.