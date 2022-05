Unieke studeerplek: Blok in hostel De Peerdevisser

De Peerdevisser vind je in de Duinparklaan 41 in Oostduinkerke. Er is tot en met 1 juli plaats voor vijftien studenten. Vooraf reserveren is nodig. Het gebruik van de infrastructuur is gratis. Blokken kan elk weekend tussen 9 en 23 uur. Er is gratis wi-fi, koffie, water en thee. “Dit is onze manier om studenten te steunen”, reageert Paulien Sampers, manager van hotel De Peerdevisser. “Studeren hoeft geen eenzaam gegeven te zijn. Daarnaast leren ze ons project kennen. Wie weten komen ze er tijdens de vakantie wel logeren.” Dit initiatief kadert binnen een grotere actie van De Vlaamse Jeugdherbergen waarbij acht hostels in Vlaanderen en Brussel hun deuren open zetten voor blokkende studenten. Reserveren kan via deze link .