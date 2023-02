UITTIP. Zondag de mountainbike op in het spoor van Wout Van Aert

Met de jaarlijkse cyclocross op de kalender heeft Koksijde een eer hoog te houden als het op wielrennen aankomt. De kustgemeente legt zondag de mountainbikers in de watten met een gevarieerd parcours. Er is een traject van 26, 35, 44 en 56 kilometer. Inschrijven kan zondag tussen 8 en 12 uur in de sporthal in Koksijde-Dorp. Nadien kan je de fiets en ook jezelf wassen. Deelnameprijs is 5 euro. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis meerijden. Wil je zeker zijn van jouw plaatsje dan kan je hier jouw ticket reserveren.