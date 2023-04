UITTIP. Koksijde zegt het dit weekend met bloemen en paaseieren

Carcasse behoort tot de vier beste steakres­tau­rants ter wereld, en daar speelt de afwezig­heid van frietjes een rol in

Timon Michiels (25) van het sterrenrestaurant Carcasse bij slagerij Dierendonck in Sint-Idesbald heeft de vierde plek beet in de ranglijst van ’s wereld beste steakrestaurants. In Europa is de zaak de absolute top: daar pronkt Carcasse op de eerste plaats. Maar wat is nu het geheim?