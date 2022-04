UITTIP. Koksijde pakt uit met zijn knuffelduik in paasoutfit

De knuffelduik vindt zaterdag in Oostduinkerke plaats. Al van ’s morgens om 10.30 uur kan je genieten van muziek en spektakel verzorgd door het showkorps Jong El Fuerte. Na het optreden van de karaokeband ’t Zingend Schip mag Sam Gooris om 13 uur het gezelschap opwarmen. Om 14.30 uur is het dan hét moment van de dag. Alle deelnemers hollen verkleed de Noordzee in. Waarom ze dat doen? Voor de kick maar ook om het goede doel te steunen. De opbrengst gaat namelijk naar vzw Kiekafobee voor de huur van twee appartementen in Koksijde waar kinderen met een levensbedreigende ziekte even op adem kunnen komen. Blijf na de duik plakken voor het optreden van de Faute Bendt en een vuurwerk om 21 uur. De knuffelduik is een organisatie van VVV Koksijde-Oostduinkerke, dienst Toerisme, vzw Kiekafobee en de handelaarsbond Oostduinkerke-Bad. Inschrijven kan hier.