Uitslaande brand zorgt voor veel schade, vier bewoners tijdelijk in hotel opgevangen

Het vuur ontstond even voor 17 uur op de tweede verdieping van een appartementsgebouw langs de Zeelaan in Koksijde. De bewoners waren volgens de eerste berichten aan het koken toen het fout ging. De brand begon dan ook in de keuken, maar sloeg al snel uit de ramen van het appartement.

“De hele straat werd gevuld door een zwarte rookpluim”, zegt een getuige. In het appartement in kwestie was een koppel met hun jonge kindje aanwezig. Zij konden zich gelukkig net op tijd uit de voeten maken. In het appartement boven hen - op de derde verdieping - was nog één bewoner aanwezig. Die vluchtte op het plat dak naast het gebouw. De brandweer kon hem daar met de ladderwagen van halen. Alle getroffenen werden in de ambulance opgevangen.