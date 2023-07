“Dit vlees is een betaalbaar­der alterna­tief voor een klassieke steak”: topslager Hendrik Dierendon­ck beant­woordt 10 lezersvra­gen over barbecueën

Wie zomer zegt, zegt barbecue. De beste manier om een zomeravond mee af te sluiten, maar toch is het niet altijd eenvoudig om je vlees perfect te bereiden. We stelden 10 van jullie lezersvragen aan topslager Hendrik Dierendonck en groentenexpert Paul Florizoone. Hoe maak je een côte à l’os klaar op de barbecue? Welke betaalbare stukken vlees zijn er? En hoe krijg ik mijn rooster in topconditie?