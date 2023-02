Twintigers eindigen na dronken nacht op flat van oudere man en nu voor de rechter: “Zijn verhaal is gebaseerd op manifeste leugens”

KoksijdeTwee jonge twintigers belandden begin vorig jaar in een bijzondere situatie in een appartement in Koksijde. Eén van hen had op café een oudere man leren kennen die hem voorstelde om seks te hebben tegen betaling. Toen even later de tweede beklaagde aankwam, trok het drietal naar het appartement van de man. Elk met hun eigen plannen, zo bleek dinsdagochtend in de rechtbank van Veurne. Het verhaal van een bijzondere nacht.