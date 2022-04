Twee jongeren op heterdaad betrapt bij inbraak in bestelwagen

De twee buitenlanders, amper 16 en 19 jaar oud, wilden donderdagnamiddag hun slag slaan in een bestelwagen die geparkeerd stond langs de Hertlaan. De eigenaar betrapt hen echter op heterdaad. De man verwittigde de politie Westkust, maar bij hun aankomst hadden de jonge dieven al de vlucht genomen. Korte tijd later konden ze door een politiepatrouille worden aangetroffen in een winkel langs de Zeelaan. De mannen hadden een gestolen zonnebril en kledij bij. Bovendien hadden ze ook materiaal op zak om nog meer diefstallen te plegen. De politie Westkust sloeg beide mannen in de boeien en onderzoekt of ze nog in aanmerking komen voor andere feiten.