Tristan ziet zijn droom in vervulling gaan dankzij Make-a-Wish: “Joepie, ik mocht mijn papa in de gevangenis stoppen”

Om 10 uur belden twee inspecteurs van de politiezone Westkust aan bij het huis van Tristan. Begeleid door een escorte van drie motorrijders kwam de jongen aan in het politiehuis in Koksijde. Na de officiële ontvangst was het tijd voor actie. Hij betrapte via dronebeelden een boef op heterdaad. De dief bleek zijn papa te zijn. Met veel enthousiasme sloeg Tristan hem in de boeien. De politie Westkust was onder de indruk, wenst de jongen een spoedig herstel en hoopt hem later echt als collega te mogen verwelkomen.