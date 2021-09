Topkok Willem Hiele ruilt Koksijde in voor Oostende: “Nog meer Hiele maar dan anders”

Een kleine tien jaar geleden startte Willem samen met zijn toenmalige echtgenote Shannah Zeebroek een gastentafel in het vissershuisje waar al acht generaties lang een Hiele heeft gewoond of gewerkt. Het succes bleef niet uit en in 2017 werd Hiele door de restaurantgids Gault & Millau uitgeroepen tot ‘Ontdekking van het jaar’ met een score van 15 op 20. Het aantal couverts steeg van 8 naar 20 en vervolgens naar 30. Vorig jaar beloonde de Michelingids hem met één ster. De druk op de schouders voelde zwaar. “Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk en dat schrijf ik in Oostende, de stad waar ik opgroeide en school liep”, laat Willem voorzichtig in zijn kaarten kijken. “Ik wil in april volgend jaar openen. Waar mijn zaak komt en welke beleving we willen meegeven, houden we nog even geheim. Het wordt alvast nog meer Hiele maar dan anders.”