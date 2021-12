“Tóch blijft ze in de ban van die ‘Amerikaanse militair”: 4 jaar cel voor oplichter die via Facebook eenzame dames 300.000 euro armer maakt

Koksijde/MachelenTot 300.000 euro kon een 40-jarige Nigeriaan uit Machelen ontfutselen bij eenzame vrouwen in binnen- en buitenland. En dat deed hij door zich op Facebook voor te doen als... een Amerikaanse militair die niet wil overgeplaatst worden naar Irak. “Ik heb al meermaals proberen uit te leggen dat die ‘vriend’ een oplichter is, maar ze wil het niet geloven”, zegt de advocaat van een slachtoffer uit Koksijde. De Veurnse rechter veroordeelt de beklaagde tot 4 jaar effectief en wil de onmiddellijke aanhouding.

Het onderzoek start in juni 2019 in de politiezone Westkust wanneer een vrouw uit Koksijde aangifte komt doen. Via Facebook is ze in contact gekomen met ene Steven Robert die verklaart dat hij voor het Amerikaanse leger werkt. Hij is op vredesmissie in Jemen, luidt het. Gedurende twee maanden wordt nauw contact onderhouden en ontstaat een vriendschapsband. Over geld wordt eerst niet gesproken. Maar plots verklaart de man dat hij overgeplaatst zal worden naar Irak. Hij is als de dood voor die overplaatsing, want hij stelt dat meerdere collega’s en vrienden er al omkwamen. Maar hij zou die overplaatsing kunnen afkopen. Omdat zijn rekening echter geblokkeerd is, kan hij het bedrag zelf niet overmaken.

Eenzame vrouwen uit binnen- en buitenland

Hij vraagt de vrouw om het geld voor te schieten. Het slachtoffer stort drie keer een groot bedrag op zijn rekening, in totaal bijna 55.000 euro. Ze plundert daarvoor haar eigen rekening, de bedrijfsrekening van haar echtgenoot en die van haar moeder. Uiteindelijk beseft ze dat ze opgelicht is en dient ze klacht in. Op basis van het rekeningnummer waarop de stortingen plaatsvonden, kan de politie een verdachte identificeren: Gabriel A., een 40-jarige Nigeriaan uit Machelen. Tijdens het onderzoek duiken nog talloze slachtoffers op, verscheidene eenzame vrouwen uit België maar ook uit het buitenland, zoals Zwitserland, Denemarken en Australië. De Belgische slachtoffers komen, behalve uit Koksijde, nog uit Bassevelde, Merelbeke, Brecht en het Luikse Dison.

Terreur in West-Afrika

Bij een huiszoeking nemen de speurders bewijsmateriaal rond transacties en chatgesprekken in beslag. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man liefst 300.000 euro buit gemaakt in ons land, telkens met dezelfde werkwijze. Hij heeft de geldsommen versluisd naar het buitenland, richting dubieuze organisaties die in verband worden gebracht met terreur in West-Afrika.

Gabriël A. verklaarde in een verhoor dat hij handelde in opdracht van een grotere organisatie. De man liet evenwel verstek in de Veurnse rechtbank ondanks de betaling van 5.000 euro borgsom bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling. De man werd vervolgd voor oplichting, witwassen en het deel uitmaken van een vereniging van misdadigers.

Auto verkocht

“Mijn cliënte gelooft nog steeds niet dat het om oplichting gaat en blijft volharden in haar goedgelovigheid. Ik heb al tal van keren proberen uit te leggen dat die ‘vriend’ een oplichter is. Ze blijft echter in de ban van die Amerikaanse militair Steven Robert, ondanks het strafdossier. Een heel schrijnende situatie. Mijn cliënte heeft geleend bij familie en vrienden en zelfs haar auto verkocht om geld over te kunnen schrijven. Ze houdt amper iets over”, klonk het pleidooi van de advocaat van een van de burgerlijke partijen.

Vrijspraak voor één feit

De Veurnse strafrechter veroordeelde Gabriël A. bij verstek tot 4 jaar effectieve celstraf, 800 euro boete en de onmiddellijke aanhouding. Voor één van de zeven feiten van oplichting is wel de vrijspraak verleend, omdat er geen bewijzen waren dat het geld effectief op zijn rekening was terechtgekomen. De rechtbank voerde ook enkele herkwalificaties door en achtte de beklaagde in sommige gevallen schuldig aan mededaderschap in plaats van hoofddaderschap. Op de strafmaat lijkt het hoegenaamd geen effect te hebben.

Op burgerlijk gebied moet de man 70.000 euro betalen aan een slachtoffer uit Koksijde en ongeveer 26.000 euro aan een ander slachtoffer. Nog andere slachtoffers stelden zich geen burgerlijke partij. Daarnaast werd nog eens 100.000 euro oplichtingsgeld verbeurd verklaard. Gabriël A. kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis.