Tjörven (51), die restaurant alleen runt sinds overlijden van man twee jaar geleden, krijgt nu zelfde eretitel van Meesterkoks: “Dit is het ultieme eerbetoon aan Thierry”

Koksijde“Ik begon als afwasser op mijn dertiende, Thierry leerde me alles. Later werden we verliefd.” Tjörven Ghysdael (51) uit Koksijde is de nieuwste ambassadeur van de Orde 33 Masterchefs. Haar man, wijlen chef-kok Thierry Cornelis (62), kreeg die onderscheiding ook, net voor hij in de zomer van 2020 onverwacht stierf. Tv-kok Jeroen Meus, die ooit les kreeg van Thierry in hotelschool Ter Duinen, eerde hem toen met een pakkend filmpje. “Die zaal die een staande ovatie gaf toen de Orde me in de bloemen zette, dat bezorgde me kippenvel”, zegt Tjörven. Een portret van een sterke madam.