Surfwonder Kamiel doet het : “Amper 10 en nu al op WK bij de groten”

VELOVEILIG. Koksijde is best scorende gemeente in onze provincie: “We fietsen verder op ingeslagen weg”

Koksijde is volgens de HLN-lezers de fietsvriendelijkste gemeente van West-Vlaanderen. De kustgemeente strandt bovendien op de tweede plaats in Vlaanderen met haar fietsbeleid. Dat blijkt uit onze campagne ‘VeloVeilig’ waarbij duizenden fietsknelpunten in beeld werden gebracht.

24 mei