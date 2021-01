Succesvolle patron van grillrestaurant De Mikke overleden aan corona: “Hij keek zo uit naar de geboorte van zijn eerste kleinzoon”

KoksijdeDe flamboyante ondernemer Joep Van Almenkerk (66) is overleden aan corona. Dat gebeurde in Zuid-Afrika, waar hij een wijndomein bezat. In Oostduinkerke en verre omstreken was hij vooral bekend van grillrestaurant De Mikke. “Op 8 januari verwelkomden we ons eerste zoontje Leo, drie dagen later stierf Joep”, vertelt schoonzoon Peter Van Praet, zelf zaakvoerder van de Bavet-spaghettirestaurants. “Joep was een gentleman, die volop van het leven genoot", stelt tweesterrenchef Stéphane Buyens. Een portret van een bijzondere man, die zijn familie steeds op de eerste plaats zette.