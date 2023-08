600 agenten, 119 bootjes en 967 zwemvesten: internatio­naal onderzoek brengt 21 verdachten van mensensmok­kel voor de rechter

“Elk bootje dat wij in België kunnen onderscheppen, is één potentiële overtocht met dodelijke afloop minder.” Dat speurders tijdens een internationale actie 119 van die bootjes in beslag konden nemen, mag dus een succes genoemd worden. De 21 verdachten die gelijk in de boeien geslagen werden, mogen het vandaag uitleggen in de correctionele rechtbank van Brugge.