“Ik dacht dat ik een griepje had... Het bleek veel erger”: Sophie en Frederik laten goed draaiend restaurant noodgedwon­gen over

Veertigers Sophie Dusuel en Frederik Vandenameele waren nog láng niet van plan hun florerende horecazaak Furnapub op de Grote Markt in Veurne te stoppen. Toch nemen Thomas Weiss (28) en Chloë Goyvaerts (26) vanaf oktober de zaak over. Sophie drukt meteen hardnekkige roddels de kop in: “Furnapub is niet failliet en ik ben nog heel gelukkig met Fre.” Het is de gezondheid van Sophie die het koppel tot de beslissing dreef.