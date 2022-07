Sterrenzaak Carcasse blijft na brand iets langer gesloten: “Intussen houden we een barbecue bij de plaatselijke zeilclub”

KoksijdeDe herstellingen na de brand van zondagavond in sterrenrestaurant Carcasse, van slager Hendrik Dierendonck in Sint-Idesbald, duren iets langer dan gepland.

Er vielen geen slachtoffers bij de brand, maar de keuken moest er wel uit om de schade achter de muur te kunnen herstellen. “We hopen vrijdag 15 juli opnieuw te kunnen openen”, reageert chef-kok Timon Michiels. “Het uitbreken van de muur was intensiever dan gepland. De keuken die tegen die muur stond, moesten we verwijderen, maar kunnen we wel hergebruiken. Wonder boven wonder werd die niet beschadigd. Behalve een flinke schrobbeurt is die zo gebruiksklaar.”

Wat de oorzaak van de brand is, wordt door de experts onderzocht. “Een duidelijke aanwijsbare reden is er nog niet. Het is wel uitgesloten dat het te maken zou hebben met de houtoven. De brand ontstond bij de bekabeling. Die is intussen vernieuwd. Ik ben onze behulpzame leveranciers bijzonder dankbaar voor al hun inzet.”

Het Carcasseteam, dat in totaal uit acht bestaat, zit niet werkloos toe te kijken. “Zondag verzorgen we bijvoorbeeld een barbecue bij de plaatselijke zeilclub KYC. We staan te popelen om zo snel mogelijk opnieuw aan de slag te gaan. Elke dag dat we gesloten, zijn moeten we honderd reservaties verplaatsen. Dat loopt intussen dus hoog op. Je moet weten dat de weekends tot september al een tijd volzet zijn. Uiteraard geven we de mensen voorrang die door de brand niet konden aanschuiven.”

Wie vragen heeft, neemt best digitaal contact op via www.carcasse.be.

