"Steek ze maar zonder zwemvest in die boot": mensensmokkelaars die vluchtelingen met kinderen de Noordzee opstuurden riskeren tot 12 jaar cel

KoksijdeVijf leden van een mensensmokkelbende die vluchtelingen met kinderen in gammele bootjes de Noordzee opstuurden richting het Verenigd Koninkrijk, riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 12 jaar. Volgens het parket hadden de Iraniërs geen enkel respect voor het leven van de slachtoffers. “Uit één van hun telefoongesprekken bleek dat de vluchtelingen desnoods maar zonder zwemvest op de boot werden gestoken”, stelde de procureur.

Het onderzoek naar de mensensmokkelbende ging op 2 mei vorig jaar van start, toen de politie Westkust in Koksijde een Hyundai tegenhield. De wagen was in Duitsland opgegeven als gestolen en stond sindsdien internationaal geseind. Aan boord vonden speurders een buitenboordmotor, enkele jerrycans met benzine, wat zwemvesten en een rubberbootje. De twee inzittenden van de wagen werden meteen in de boeien geslagen. Reza J. (33) en zijn Iraanse landgenoot Omid K. (39) kregen eind september vorig jaar al 8 en 9 jaar cel.

Geen zwemvesten

Beide mannen bleken deel uit te maken van een mensensmokkelorganisatie die tussen oktober 2019 en oktober vorig jaar op grote schaal vanuit Noord-Frankrijk vluchtelingen - vaak met kinderen - in bootjes de Noordzee opstuurde richting het Verenigd Koninkrijk. “Dat gebeurde telkens bij nacht”, vertelde procureur Manuel Manderick. “De vluchtelingen werden verstopt in de duinen tot hun boot ter plaatse was. De rubberboten werden door verschillende leveranciers vanuit Duitsland naar Noord-Frankrijk gebracht.”

Op 20 oktober vorig jaar konden nog drie leden van de smokkelbende worden opgepakt in Duitsland. De Iraniër Shahin M. (37) wordt door het parket aanzien als organisator van de mensensmokkel, net als zijn landgenoten Abdollah D. en Moshtaba S. Die laatste twee bleven tot vandaag uit de klauwen van het gerecht. Volgens het parket hadden de smokkelaars geen enkel respect voor het leven van de vluchtelingen. “Uit de gsm van Shahin M. bleek dat hij het had over ‘the game’. Hij zag de mensensmokkel als een spelletje.” Uit een gesprek van Moshtaba S. bleek dan weer dat er op een bepaald moment geen zwemvesten beschikbaar waren voor de vluchtelingen. “Steek ze dan maar zonder op de boot", zou de Iraniër daarop gestuurd hebben naar z'n kompaan ter plaatse.

Volledig scherm Op 19 mei werd een rubberboot met 49 opvarenden gered voor de kust van Nieuwpoort. De vluchtelingen worden overgebracht naar de scoutslokalen langs de Paul Orbanpromenade in Nieuwpoort. © Bart Boterman

Politieactie

De procureur tilde zwaar aan de feiten en verwees ook naar een actie van de politie Westkust en hun Noord-Franse collega’s die in de nacht van 18 op 19 mei dit jaar plaatsvond. “Tussen 16 uur en 4 uur noteerden de Fransen maar liefst 10 tussenkomsten, waarbij een oversteek van vluchtelingen werd verijdeld. Men had weet van één oversteek die was gelukt en één die nog bezig was. Op 19 mei werd vervolgens een rubberboot met 49 opvarenden gered voor de kust van Nieuwpoort. Dat zijn het soort zaken waarmee de beklaagden zich bezig houden.” Voor de organisatoren van de mensensmokkel vorderde het parket celstraffen van 12 jaar en geldboetes van 400.000 euro. Ahmad A. (36), een Iraniër die boten zou geleverd hebben, riskeert 9 jaar gevangenisstraf. Reza B. (32), een andere Iraniër die eveneens hand- en spandiensten zou hebben verleend, hangt 6 jaar boven het hoofd.

Geprofiteerd

De advocate van Shahin M. ontkende dat haar cliënt de spilfiguur in het dossier was. “Hij verloor in Duitsland z'n werk door corona en Abdollah D. heeft daarvan geprofiteerd", pleitte meester Victoire Desmet. “Mijn cliënt werd meegetrokken in het mensensmokkelverhaal en is er zo meer en meer in gerold. Hij werd daartoe ook bedreigd. De auto van z'n vriendin werd onder meer in brand gestoken.” Bram Elyn, de raadsman van Ahmad A., vroeg de rechter om z'n cliënt maximaal 3 jaar cel op te leggen. “Hij is pas in januari vorig jaar in beeld gekomen, toen hij op eigen houtje een man in het Verenigd Koninkrijk kreeg. Moshtaba S. contacteerde mijn cliënt omdat hij dacht dat hij hem wel kon gebruiken. Hij is hoogstens 20 maal gezien in België en reed dus niet dagelijks over en weer. Hij is gewoon gebruikt door S. om de vuile klusjes op te knappen.”

Reza B. vroeg tot slot over de ganse lijn de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft op geen enkel ogenblik een illegaal persoon gezien", stelde zijn advocate Nadia Lorenzetti. “Hij is wellicht één van de dommeriken in dit dossier die niet doorhad dat hij met mensensmokkel bezig was. Hij heeft inderdaad boten aangekocht, maar dacht dat die voor de duikschool van Moshtaba S. waren in Calais.” Vonnis op 23 juni.