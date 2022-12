“Stap voor Stap, zo herinneren we jou”: Koksijdse gemeenteraad neemt afscheid van schepen Guido Decorte

Nieuwpoort MIJN STAD. Christel Patfoort, logopediste/afvalkunstenares in Nieuwpoort: “Magische momenten aan de voet van de vuurtoren”

Christel Patfoort (52) staat positief in het leven. Haar geluksmomentje vindt ze vooral op het strand in Nieuwpoort, de stad waar ze is opgegroeid, haar logopediepraktijk heeft uitgebouwd en waar ze haar warme nest heeft gecreëerd in een huis met een ziel. “Een stukje afval doet mijn fantasie op hol slaan”, lacht ze. “Het maakt deel uit van heel bijzondere kunstwerkjes die ik Noordzee Trash Art noem. Het is mijn manier om het zwerfvuilprobleem in de kijker te zetten.” Hoeft het een betoog dat Christel in haar vrije tijd een fervent Proper Strand Loper is?

11 december