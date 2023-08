“Stap in de teletijdmachine naar de Middeleeuwen”: zaterdag feest in de abdij Ten Duinen

Middelker­ke neemt plaats in van Koksijde als Vlaamse schulden­kam­pi­oen: “En toch is onze gemeente financieel gezond”

Jarenlang was Koksijde de koploper in Vlaanderen als schuldenkampioen maar in één jaar tijd daalde de schuld daar met liefst 17 procent naar 2.669 euro per inwoner. Daarmee staat de kustgemeente net niet meer in de top tien. Middelkerke staat nu op de eerste plaats met een schuld van liefst 4.047 euro per inwoner. “En toch moeten onze inwoners zich geen zorgen maken”, sust burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) van Middelkerke.