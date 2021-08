Spookkreeftje of vechtende zandworm? Dit zijn de 10 meest angstaanjagende griezels van het strand of de Noordzee

Diksmuide/Poelkapelle 129 ‘oorlogsge­zich­ten’ van kunstenaar Jan Fieuw prijken in schaduw van IJzertoren

1 augustus Na een eerste halte in Zonnebeke heeft herdenkingskunstaar Jan Fieuw zondag in de schaduw van de IJzertoren in Diksmuide zijn tentoonstelling Faces of War geopend. De expo bestaat uit 129 balken waarin een gezicht is uitgekapt: evenveel als er landen zijn waarvan er tijdens WO I in onze contreien inwoners zijn omgekomen. “Ik ben Diksmuide heel dankbaar dat ik hier mag staan.”