Schattig: jong babyzeehondje ligt uit te rusten in de Koksijdse duinen

KoksijdeIn de duinen van Koksijde is donderdagmorgen opnieuw een babyzeehondje aangetroffen. Het dier was er aan het uitrusten. Volgens natuurgids Luc David, zeg maar de zeehondenherder van de westkust, gaat het al om het vijfde jonge grijze zeehondje in de duinen in een week tijd. “Zo’n groot aantal in een korte periode is ongezien. Er is precies een babyboom van grijze zeehonden aan de gang”, reageert hij. “Laat ze rusten en vooral met rust.”