Schaamteloze dief steelt 400 euro uit kassa van kledingzaak: “Hij sloeg elders in de buurt ook al toe”

Zonder enige schroom heeft een dief dinsdagavond 400 euro gestolen uit de kassa van kledingzaak Rufus in Koksijde. Camerabeelden registreerden de diefstal, die slechts enkele seconden duurde. “En dat door een stomme fout die we zelf maakten”, zucht Marc Pynaert, die de winkel samen met zijn zoon uitbaat. Al bleek de dief niet aan zijn proefstuk toe.

Steven Pynaert is officieel de zaakvoerder van Rufus Fashion, maar staat samen met zijn vader Marc in de kledingzaak langs de Zeelaan in Koksijde. Dinsdagavond liep het vlak voor sluitingstijd mis. “Bij het tellen van de kassa merkten we dat er 400 euro ontbrak”, vertelt Marc Pynaert. “We waren heel zeker van ons stuk, want alle briefjes van 20 euro bleken verdwenen. Dat viel meteen op.” Zoon Steven besliste de camerabeelden van de winkel te bekijken en die lieten geen twijfel: een dief had de kassa geplunderd.

Jas uit rekken

Zonder scrupules kwam de man vlak voor 18 uur de winkel binnengewandeld. “Hij is alles samen amper twee minuten binnen geweest. Maar wat opviel: hij nam meteen een jas uit de rekken. Dat is typisch gedrag van een winkeldief. We hebben al vaker gezien dat ze zo hun buit proberen af te schermen. Het toeval wil dat we vlak voordien bezig waren geweest met het tellen van de kassa. Het sleuteltje was er blijven opzitten. Een domme onachtzaamheid van onze kant. Wellicht door de drukte die er heerste. Maar die man moet dat opgemerkt hebben. In een mum van tijd stond hij bij de kassa en graaide hij het geld mee uit de lade.”

Volledig scherm Een dief steelt 400 euro uit de kassa van Rufus Fashion in Koksijde. © RV

Privacy?

Marc en Steven beslisten de camerabeelden dinsdagavond nog op hun Facebookpagina te plaatsen. “In de eerste plaats om andere handelaars in de buurt te waarschuwen. Blijf waakzaam en sluit je kassa altijd goed af. Wij hebben onze les alvast geleerd. We hopen uiteraard ook een spoor naar de dader te vinden. De beelden zijn haarfijn en werden overgemaakt aan de politie. Maar uit ervaring weten wij dat zij overstelpt worden met dit soort aangiftes. Door de beelden online te plaatsen, hopen we wat vaart te zetten achter het ophelderen van de diefstal. Of we de privacy van de dader niet schenden? Dat hij maar klacht indient... Dan nemen we een advocaat onder de arm en zullen we het wel in de rechtbank uitvechten.”

De verspreiding van de camerabeelden leverde dinsdagavond alvast al resultaat op. “De man was zeker niet aan zijn proefstuk toe”, zegt Marc. “De uitbater van de Proxy Delhaize contacteerde mij dat hij ook al had proberen stelen in zijn refter. Alles stond daar ook op camera. De dief was daar gevlucht met een oude fiets en is daarna wellicht naar ons getrokken. Mogelijk heeft hij nog op andere plaatsen toegeslagen.” De politie Westkust stelde alvast een proces-verbaal op en onderzoekt de zaak.

