Ruzie tussen liefdesrivales in Koksijde eindigt in cel: vrouw (35) aangehouden nadat ze slachtoffer aanvalt met glas

De Panne Restaurant Armalot by Julia ontvangt prinses: “Een hele eer maar we bedienen elke klant als een koning”

Franky Baert en Sandrine Auvray, beide 46 jaar, mochten gisteren prinses Esmeralda verwelkomen in hun restaurant Armalot by Julia in De Panne. Zij is de dochter van Leopold III en een halfzus van koning Boudewijn en Albert II. “Ze had geen kapsones. Sommige klanten zullen niet gemerkt hebben dat er een prinses in de zaak was”, reageert Franky. Wat deed de prinses daar?

16 september