“Robot tekent digitale tekeningen op ware grootte op de vloer”: Aalters bouwbedrijf zorgt voor primeur op Koksijdse werf

Bouwbedrijf Vandenbussche uit Aalter biedt met zijn unieke robot een antwoord op het personeelstekort in de bouwsector. “Efficiënt werken is dé uitdaging. Zo hebben we al een 3D-model die verschillende partners op de werf gebruiken met daarin informatie over de planning, kosten, materialen en het onderhoud”, legt ceo Kristof Defruyt van Vandenbussche uit. “Nu koppelen we daaraan een robot die rechtstreeks plannen projecteert op de werf. Die robotprinter is één bij één meter groot en weegt 50 kilogram. De computer stuurt de plannen door en de printer print een verfstreep op de vloer die vervolgens gelaserd wordt. We zetten die robot voor het eerst in hier in Koksijde maar zullen het de komende maanden nog meer gebruiken. Het toestel is een handig hulpmiddel bij het plaatsen van scheidingswanden met complexe hoeken. We schakelen niet alleen menselijke fouten uit maar kunnen ook sneller plannen uittekenen.”