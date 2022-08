Robert was 24 uur lang verdachte na de dood van z'n 81-jarige vrouw op een camping in Koksijde: “Ik heb nochtans 63 jaar van haar gehouden”

Kust REPORTAGE. “Van Filipijnse tapijt­schelp tot Amerikaan­se zwaardsche­de”: zo exotisch is onze Noordzee

De Noordzee is exotischer dan je zou denken. De tijd dat alleen lokale schelp- , schaal- en weekdieren aan de Belgische kust aarden, ligt ver achter ons. Met marien bioloog Francis Kerckhof nemen we een duik in het water. Wist je dat de Amerikaanse zwaardschede lekker smaakt in een paella en dat de Filipijnse tapijtschelp een goedkoper alternatief is voor de vongole? Maak kennis met tien merkwaardige buitenlanders in ons zeewater.

28 juli