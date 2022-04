RESTOTIP. Cucina Antica: “Pizzadeeg met natuurlijke eigen gist gemaakt, dat proef je”

De Panne Zomerdok­ter Loesia start als vaste huisarts in De Panne: “De zeelucht bezorgt me een vakantiege­voel”

In de zomer verblijven er tot 60.000 mensen in De Panne, dat zijn er vijf keer meer dan buiten het seizoen. Maar er zijn amper vijf huisartsen in de gemeente. Daarom wordt ook dit keer een ‘Summerdoc’ gezocht die één of meerdere weken in De Panne wil komen werken, in ruil voor overnachting in een vakantiewoning. Loesia Tryssesoone (30) deed het vorig jaar en was zo overtuigd dat ze volgende maand haar huisartsenpraktijk in De Panne start. “Het is confronterend dat zoveel Pannenaren geen vaste huisarts meer vinden in hun eigen gemeente.” Dit is dokter Loesia.

22 maart