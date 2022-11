Restaurant Carcasse stijgt half punt in restaurantgids Gault&Millau: “Een opsteker voor onze jonge equipe”

“We zijn nu zeven jaar bezig met ons restaurant Carcasse. In die tijd hebben we één ster in de Michelingids behaald en nu stijgen we van 13,5 naar 14 op 20 in die andere restaurantgids Gault&Millau”, zegt Dierendonck met enige trots. “Ik ben vooral fier op de brigade van Carcasse onder leiding van Timon Michiels. Als 25-jarige chef-kok is elke appreciatie de beste prijs. Timon gaat voluit voor het lokale verhaal en daarmee scoort hij. Die stijging had ik niet verwacht maar is zeker welgekomen na de woelige coronaperiode en de brand in onze keuken. We zijn nog volop bezig met de renovatiewerken en openen opnieuw op 17 november maar reserveren kan nu al.”