REPORTAGE. “De strandcabine, ons kleine stukje paradijs”: wij kijken mee binnen in vijf strandhuisjes op het strand van Sint-André in Koksijde

Zeg nooit zomaar ‘houten kot’ tegen een strandcabine. Zelfs voor locals aan zee is het gebouwtje een eigen stekje op het strand. En of er nu petanqueballen, reservebadpakken of waterdichte kisten met voedsel in bewaard worden: ze hebben allemaal een eigen verhaal. Wij trokken op een zonovergoten namiddag naar de mooie witte cabines op het strand Sint-André in Koksijde. Vijf mensen, waarvan eentje zelfs met 50 jaar ‘strandcabine-ervaring’, laten ons binnenkijken in hun eigen paradijs-met-zeezicht.