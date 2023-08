Voortvluch­ti­ge whiskydief op lullige wijze geklist: "Politie zag hoe hij blikje uit z'n wagen wierp”

Een voortvluchtige whiskydief is eerder deze maand op wel erg lullige wijze opgepakt in Moeskroen. De politie zag hoe H.S. (32) een blikje uit z’n wagen gooide en hield hem staande. De man bleek vier jaar geleden in Veurne te zijn veroordeeld tot 6 maanden cel.