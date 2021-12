‘Psychopaat’ vilt staarten van minstens vier katten: “Ik vond m’n poes terug in hoekje van tuin, helemaal in shock”

KoksijdeIn de regio van Koksijde is een kattenbeul aan het werk. De staarten van de dieren worden gevild, met een noodgedwongen amputatie of de dood tot gevolg. De politie is bezig met een onderzoek. Basil, de kat van Niels Mouton (21), is een van de slachtoffers. “Onze Basil is enorm mensenschuw geworden en gaat de tuin niet meer uit. Ik wil kattenbaasjes waarschuwen: er loopt een psychopaat rond.” Opgelet: verderop in dit artikel staan beelden die als schokkend ervaren kunnen worden.