Proef van een gezonde BBQ dankzij The Blue House

Middelkerke IN BEELD. Middelker­ke beleeft wielerhoog­dag tijdens BK wielrennen: “Waw, zoveel handteke­nin­gen van mijn idolen”

Het Belgisch kampioenschap wielrennen in Middelkerke bracht een pak volk op de been. Vanuit alle hoeken van het land kwamen supporters met vlaggen en gesmeerde stembanden richting de kustgemeente. Zowel bij de start van de vrouwen als bij die van de mannen was er een gezellige drukte in het centrum van Middelkerke. En de terrasjes, die zaten goed vol.

26 juni