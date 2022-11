Prins Boudewijnlaan mag naam behouden

Veurne IN BEELD. Duik mee in de computerge­schie­de­nis bij IT-expert Vanmarcke: “De eerste gsm die we verkochten, woog een kilo”

Het is feest bij Vanmarcke Computers & Software met vestigingen in Veurne en Oostende. De IT-expert bestaat 40 jaar en viert dat met een overzichtstentoonstelling in zijn zaak in Veurne. Je ziet er de eerste logge computers en gsm’s evolueren tot de toestellen die we vandaag kennen.

14 november