Prijzen voor woningen en appartementen in Koksijde stijgen

Middelkerke IN BEELD. Dieren en tractors bewonderen op de zeedijk tijdens landbouw­week­end

Op zondag 18 september is het dag van de landbouw en openen landbouwers over heel Vlaanderen de deuren van hun boerderij. In Middelkerke is het al jaren dat ze heel het weekend landbouwers in de kijker zetten tijdens het landbouwweekend. Op de zeedijk kan je verschillende dieren en zowel oude als nieuwe machines bewonderen en kan je er ook heel wat lekkers terugvinden.

17 september