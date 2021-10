PORTRET. Johans hart stopte met kloppen, maar zijn paard liep verder en bracht z’n overleden baasje naar huis: paardenvisser sterft na vangst op zee

Koksijde Hij vliegt weer! Iconische Sea King begint aan tweede leven... Maar zien we hem ook af en toe nog in België?

15 oktober De Sea King RS02 heeft er een succesvolle eerste testvlucht opzitten. Donderdag ging de iconische helikopter voor het eerst in drie jaar opnieuw de lucht in, na maanden intensief oplapwerk door een team van vrijwilligers. “De komende dagen is de RS04 aan de beurt. Beiden vliegen woensdagnamiddag normaal gezien in formatie naar Engeland”, zegt flight engineer Brecht Vandecasteele (44). Want het zijn de Britten die de legendarische heli’s in de wacht hebben gesleept.