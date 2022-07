Politie Westkust krijgt deze zomer extra steun uit het binnenland

Vrijdagmorgen gingen de politiemensen in kwestie al een eerste keer kennismaken met hun tijdelijke collega’s. Het gaat om zes mannen en vrouwen van de politiezone Antwerpen, twee van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en vijf van de federale politie. “Zij zullen dagelijks aanwezig zijn in onze zone”, vertelt woordvoerster Hélène Ingels van de politie Westkust. “Daarnaast kunnen we ook rekenen op steun vanuit andere politiezones in West-Vlaanderen en op de reguliere steun van de federale cavalerie. We zijn op die manier klaar voor een bruisend en veilig topseizoen.”