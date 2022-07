Play4-Topmakelaar Dorine kent de immomarkt: “Als koper of verkoper warm is, moet je die niet laten afkoelen”

De Panne/Antwerpen De Panne heeft zijn zomerdok­ters gevonden: “Een patiënt met een kwallen­beet, dat heb ik in Antwerpen nog niet meegemaakt”

Hanne Van Camp (32) uit Antwerpen is gestart als zomerdokter in De Panne, als eerste van zes artsen. Zo kan de kustgemeente in het hoogseizoen, wanneer het inwonersaantal verviervoudigt, de medische zorg garanderen. “Hopelijk blijft er net als vorig jaar een zomerarts hangen”, glimlacht welzijnsschepen Michèle Vandermeeren. Hanne heeft het er in elk geval naar haar zin. “Dat vakantiehuisje van de gemeente is fantastisch.” Blijft ze ook na de zomer in De Panne?

7 juli