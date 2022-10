Piet Piraat maakt Koksijds strand schoon met kinderen: “In mijn nieuwste show belichten we de vervuiling van de zee”

“Onze nieuwste show heet ‘Piet Piraat Show – De Schat van de propere zeeën’”, stelt acteur Peter Van de Velde voor, die al jaren in de huid van Piet Piraat kruipt. Die voorstelling vond plaats op het strand in Koksijde en kreeg ook de steun van Mooimakers. Tientallen kinderen hielpen Piet Piraat met het mooi maken van het strand. Rode draad doorheen het verhaal van de nieuwste theatershow is de vervuiling van de zee. Piet Piraat is voorvechter van de propere zeeën. De theatertour start volgend voorjaar vanaf 1 april. Tickets kan je nu al bestellen via studio100.com. Er is slechts één opvoering in West-Vlaanderen. Dit zijn alle locaties: CC De Binder in Puurs, Den Egger in Scherpenheuvel, CC De Plomblom in Ninove, CC Het Bolwerk in Vilvoorde, Schouwburg Rex in Mol, Het Leietheater in Deinze, CC Asse, De Warande in Turnhout, CC Blankenberge.