Paul Delvaux is inspiratiebron voor 56 kunstzinnige strandcabines

Diksmuide Ment tv palmt met 30 artiesten Diksmuide in en heeft nog plannen

Wie van Vlaamse muziek houdt, noteert best 4 juli in de agenda, want dan strijkt televisiezender Ment tv neer op de Grote Markt in Diksmuide. Het wordt dit jaar een vierdelige muziekspecial met interviews achter de schermen en sfeerbeelden van in het centrum van de stad.

25 april