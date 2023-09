Parket onderzoekt verdacht overlijden van restaurantuitbater (44) in Koksijde

LEVENSVER­HAAL. Een jaar na zijn vader moet sterren­chef Stéphane Buyens afscheid nemen van zijn ma: “Mijn moeilijk­ste klant, maar ook mijn rots in de branding”

Stéphane Buyens (63) van hostellerie Le Fox in De Panne, met één ster genoteerd in de Michelingids, moest zondagmorgen afscheid nemen van zijn moeder Denise Brysse. Zij overleed op 83-jarige leeftijd na een slepende longontsteking. “Deze middag heb ik gewoon gekookt zoals altijd. Ma zou me zot verklaard hebben mocht ik het restaurant hebben gesloten, omdat ze was overleden”, vertelt Stéphane. Vorige zomer verloor de chef-kok ook al zijn vader.