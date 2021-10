Paard van garnaalvisser Johan (56) brengt hem naar laatste rustplaats: “Ik zal proberen een sterke beer te zijn”

Koksijde Hoe ver staat het met de toekomst van de Koksijdse luchtmacht­ba­sis na 10 jaar onderhande­len? “De administra­tie moet achter de rug zijn wanneer de laatste militairen vertrokken zijn”

22 oktober De ontwikkeling van de luchtmachtbasis in Koksijde: in november buigen de provincie en diverse betrokkenen zich over het voorontwerp. Het dossier ‘viert’ in 2022 zijn tiende verjaardag en nog is de gemeente geen eigenaar van het terrein van 400 hectare. Waarom duurt dat allemaal zo lang en hoe zit het nu met de plannen? Schepen en oud-gedeputeerde Guido Decorte (LB) schept duidelijkheid.