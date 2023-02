Overvaller die opgesloten werd door bakkerin blijft in de cel

Dimitri Dedecker, zoon van, ziet lokale politiek wel zitten: “Laat de massa maar naar Middelker­ke gaan, Nieuwpoort is er voor de meerwaarde­zoe­ker”

Met een naam als ‘Dedecker’ weegt er meteen een politiek juk op zijn schouders, maar Dimitri (45) uit Nieuwpoort, zoon van Jean-Marie, is bereid dat te dragen. “Niet in de nationale politiek, want daar heb ik een afkeer van door alles wat er met mijn pa is gebeurd. Lokaal zie ik me daarentegen wel aarden. Het is tijd dat het CD&V-bastion in Nieuwpoort doorbroken wordt”, klinkt Dimitri vastbesloten. De zoon van de Middelkerkse burgemeester neemt geen blad voor de mond.