Ouders van scholier die geëlektrocuteerd werd in chocoladefabriek kapot van verdriet: “Elke avond stond Robbe me aan de fabriekspoort op te wachten. Maandag niet”

Veurne/Koksijde/Diksmuide 18-jarige jongen sterft door elektrocu­tie tijdens stage in chocolade­fa­briek

10 mei Een 18-jarige jongen uit Oostduinkerke is maandagmiddag om het leven gekomen op zijn stage, in chocoladefabriek Baronie in Veurne, met als bekendste merk Jacques. De student elektromechanica van ‘t Saam in Diksmuide, het voormalige VTI, werd geëlektrocuteerd tijdens het uitvoeren van werken. Over de omstandigheden is nog weinig duidelijk.