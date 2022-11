Oud-gemeenteraadslid Jean Marie Dewulf overleden: “Politiek werd hem met de paplepel meegegeven”

Jean Marie zetelde in de Koksijdse gemeenteraad van 2013 tot 2018 bij de toenmalige partij Impuls. “De interesse voor de lokale politiek had hij niet van vreemden”, schetst burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) “Zowel zijn vader Firmin als zijn broer Henri waren vroeger burgemeester in de kustgemeente. Ook zijn dochter Sophie maakte een tijdje deel uit van de gemeenteraad in Koksijde.” Naast de lokale politiek lag het hart van Jean Marie bij het verenigingsleven. Hij stichtte in 1975 Tennisclub Koksijde, was voorzitter van de jeugdclub ’t Mollebarde, zetelde in het bestuur van voetbalploeg VOSK en was actief in de minivoetbalcoördinatie. De Koksijdenaar laat 4 kinderen en 11 kleinkinderen na. ‘Elke dag is een cadeau’, was zijn levenswijsheid.