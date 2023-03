Opnieuw voor tienduizenden euro’s aan springzadels gestolen uit manege in West-Vlaanderen: “Bijna zeker dat het om dezelfde bende gaat”

De 7 favoriete eetadres­sen van Ellen Callebout van ‘De Verhulst­jes’: “Hier serveren ze kip op maar liefst 10 verschil­len­de manieren, Gert bestelt dat altijd”

Sinds Ellen Callebout (45), de vrouw van Gert Verhulst, opdook in ‘De Verhulstjes’ is ze populairder dan ooit. Na een blik in haar dagelijks leven gunt ze de HLN-lezers nu ook een blik in haar favoriete restaurants. “Als kind was het al een gevecht met mijn moeder om mijn bord leeg te eten, want ik lust geen vlees”, verklapt ze. “Ik ben vegetariër, al durf ik al eens vis te bestellen op restaurant.” Ze deelt haar 7 favoriete eetadressen.