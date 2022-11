Opmerkelijke vondst: politie zoekt eigenaar van urne met pootafdrukken op

De politie gaat wel vaker op zoek naar de eigenaars van verloren of gestolen spullen. Maar de meest recente oproep van de politiezone Westkust doet echt wel de wenkbrauwen fronsen. Ze zijn daar op zoek naar de eigenaar van een urne. Of daarin ook effectief assen zitten, is momenteel nog niet duidelijk, want de politie besliste om de urne dicht te houden. Mogelijk gaat het om de assen van een huisdier, aangezien er pootafdrukken op de urne staan.

Het zilvergrijze object werd ter hoogte van de Surf and Yacht Club Oostduinkerke (SYCOD) op het strand aangetroffen. Maar de eigenaar blijft voorlopig dus onbekend. “Het is inderdaad nogal vreemd”, zegt Hélène Ingels, de woordvoerster van de politiezone Westkust. “We hebben de urne niet opengemaakt, maar ze is wel nogal zwaar. Maar gezien de vindplaats is het ook mogelijk dat de urne is aangespoeld vanuit zee. En dat er water in zit.”