Oplichters viseren bejaarde slachtoffers: “Man van 100 jaar werd 2.400 euro afhandig gemaakt”

Middelkerke Karen D’hondt vond geen school voor haar autistisch zoontje Robin in België, nu heeft ze nieuw leven gestart in Marokko: “Hij is hier helemaal openge­bloeid”

Karen D’Hondt (35) is afkomstig uit Middelkerke, maar is sinds midden september te vinden in Marokko. Ze werkte in Oostende bij TUI op de klantendienst en is ook schrijfster. Gedurende anderhalf jaar heeft ze moeten zoeken naar een school voor haar zoon Robin (3) die autisme heeft, zonder resultaat. “Ik was volledig op, zowel fysiek als mentaal. Ik kreeg de kans om naar Marokko te gaan voor mijn werk en ben er sindsdien gebleven”, vertelt Karen vanuit haar nieuwe stek.

7 oktober