Oostduinkerkse vissersdochter Mayra mag zich jaar lang Mieke Garnaal noemen

Belgian Circuit in TC De Mote, eerste kusttoer­nooi in TC Tip-Top

Nu de examens voor de meeste jongeren achter de rug liggen, begint de toernooimolen opnieuw op volle toeren te draaien. In de eerste vakantieweken is er dan ook in ons gewest een overaanbod aan zowel enkel- als dubbeltoernooien. In TC De Mote is het uitkijken naar de hoogste reeksen, die meetellen voor het Belgian Circuit.

23 juni